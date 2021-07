Los hermanos Vargas ganan en México leaFernando “El Feroz” Vargas, Jr. (4-0, 4 KOs) y su hermano Amado “El Malvado” Vargas (3-0, 2 KO), hijos del ex dos veces campeón mundial de peso ligero, Fernando Vargas, regresaron. a la acción el viernes por la noche en Los Mochis, Sinaloa, México. El evento llamado ”Cuentas Pendientes”, fue presentada por GRAND MEX-ENT, en asociación con el WBC. El peso mediano Fernando Vargas Jr., ganó su pelea contra Abel Luna por medio de un nocaut técnico en el tercer asalto de manera impresionante. El peso pluma Amado Vargas ganó su pelea contra Fernando De La Cruz por medio de un KO en el primer asalto. contra Fernando De La Cruz por medio de un KO en el primer asalto. WBA dice que Rigondeaux debe elegir FacebookGorjeoReddit Gassiev vence a Wallisch en Rusia

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.