Gassiev vence a Wallisch en Rusia El ex campeón mundial de peso crucero de la AMB y la FIB “Iron” Murat Gassiev (28-1, 21 KOs), ahora compitiendo en el peso pesado, anotó un nocaut técnico en el cuarto asalto sobre Michael Wallisch (22-5, 15 KOs) el jueves en el Dynamo Volleyball Arena en Moscú, Rusia. Gassiev empezó despacio, pero era solo cuestión de tiempo. Al final de la cuarta ronda, envió a Wallisch con una derecha. Wallisch aparentemente sobrevivió, pero la pelea se detuvo. Hora 3:00. Con la victoria, Gassiev reclamó el título vacante de la AMB Asia. Las cinco pérdidas de Wallisch han sido por KO. El campeón de peso súper mosca de la AMB, Mikhail Aloyan (7-1, 1 KO) superó por puntos a Yohana Mchanya (12-3, 10 KOs) en diez asaltos. Mchanya fue el agresor durante gran parte de la pelea, pero los jueces prefirieron el trabajo del medallista olímpico de 2016 Aloyan por una suma de 99-91 3x. El medallista olímpico de peso pluma de 2016, Vladimir Nikitin, finalmente consiguió el primer nocaut profesional en su récord. Nikitin (5-1-1, 1 KO) prácticamente arrancó en el último sub Rauf Aghayev (31-10, 14 KOs) durante todo el camino y Aghayev no salió en la cuarta ronda. Nikitin es mejor conocido por su controvertida decisión sobre Mick Conlan en los últimos Juegos Olímpicos, que Conlan se vengó en los profesionales. El peso súper welter Ricardo Rubén Villalba (20-4-1, 8 KOs) ganó por DQ en el cuarto asalto sobre Edgar Ghukasyan (8-3-1, 3 KOs) para reclamar el cinturón vacante de la AMB de Asia. Después de múltiples cabezazos, Ghukasyan fue perseguido después de que otro cabezazo dejara a Villalba sin poder continuar. El peso mediano Edgard Moskvichev (13-1-2, 3 KOs) ganó una decisión unánime en diez asaltos sobre Andrey Kalyuzhnyy (14-4, 12 KOs) por el título nacional ruso. El invicto peso pluma Andranik Grigoryan (14-0, 3 KOs) ganó una decisión unánime en diez asaltos sobre Nathanael Kakololo (11-2-1, 4 KOs). No se anunciaron puntuaciones. Logan Paul vs Anderson Silva en PPV?

