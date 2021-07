Logan Paul vs Anderson Silva en PPV? El YouTuber Logan Paul se ha abierto como favorito 2: 1 en un combate de boxeo propuesto contra la leyenda de UFC Anderson Silva. Se informa que ese evento de PPV está en proceso. En su acción más reciente, Logan estuvo ocho asaltos con Floyd Mayweather en una exhibición, mientras que Silva sorprendió al ex campeón mundial Julio César Chávez Jr. en una pelea real. Mientras tanto, las probabilidades son cada vez mayores para el choque del 29 de agosto entre Jake Paul y Tyron Woodley en Clevelend. Las entradas para ese evento de Showtime PPV salieron a la venta hoy. Jake Paul vs Tyron Woodley

Jake Paul -130 (13/10)

Tyron Woodley INCLUSO (1/1) Logan Paul vs Anderson Silva

Logan Paul -200 (1/2)

Anderson Silva +160 (8/5) Cuotas cortesía de www.BetOnline.ag. Gassiev vence a Wallisch en Rusia La OMB ordena Crawford-Porter

