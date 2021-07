WBA dice que Rigondeaux debe elegir FacebookGorjeoReddit s queLa Asociación Mundial de Boxeo (AMB) quiere aclarar la situación respecto a la pelea de peso gallo entre el campeón de la AMB Guillermo Rigondeaux y el campeón de la OMB John Riel Casimero, que se realizará el 14 de agosto en Carson, California. La AMB aún no ha aprobado la pelea por el título. Recientemente, el presidente de la OMB, Francisco Valcarcel, manifestó en sus redes sociales que su organización no sancionaría una unificación con Rigondeaux ya que no es el Súper Campeón, decisión que la AMB acepta y respeta. En cuanto a Rigo, el Comité de Campeonatos de la AMB esperará su decisión sobre el cinturón. Como dijo Valcárcel, Rigondeaux debe solicitar ser clasificado para enfrentar a Casimero, acción por la que dejaría vacante su cinturón de la AMB. Una decisión que Rigo debe comunicar formalmente a la AMB. “Así como respetamos la posición de la OMB, también apoyamos a Rigondeaux en la decisión que toma, ya que ha demostrado ser un gran campeón y está obligado a decidir bajo las circunstancia que se le han presentado”, afirmó un comunicado de prensa de la AMB. se le han presentado”, afirmó un comunicado de prensa de la AMB. Firat Arslan, de 50 años, gana el título internacional de la AMB Los hermanos Vargas ganan en México

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.