Lopez vence a Molina en Los Angeles y se mantiene vigente en el peso welter Por Miguel Maravilla, Rocky Morales y Jeff Zimmerman en ringside El clasificado WBC # 8 Josesito “Riverside Rocky” López (37-8, 19KO) fue dominante en su victoria por nocaut sobre el súper duro y resistente John Molina Jr (30-9, 24KO). López, en su pelea anterior, estuvo a punto de vencer al ex campeón de peso welter de la AMB, Keith Thurman, pero perdió una decisión mayoritaria muy estrecha. Al conocer a Molina, a López se le prometió un oponente menos astuto que no sería difícil de encontrar y Molina rápidamente estuvo a la altura de esa promesa, ya que fue derribado dos veces en el primer round. El primer derribo fue desde un gancho de derecha desde larga distancia que encontró su marca. El siguiente golpe fue desde un gancho duro al cuerpo. Molina parecía preguntarse si quería continuar, pero se levantó a la cuenta de nueve, continuó y llegó al timbre unos segundos más tarde. Los siguientes rounds fueron una clínica de boxeo de López, pero luego Molina comenzó a mostrar algo de vida e incluso pudo haber ganado el quinto y sexto round. López regresó a la carga en el séptimo round y derribó a Molina con otro golpe de larga distancia. Parecía como si la pelea pudiera detenerse allí, pero el árbitro permitió que Molina continuara después de levantarse. Después de una eternidad que pareció mucho más de sesenta segundos entre el séptimo y octavo round cuando Molina fue examinada por el médico, la octava ronda finalmente comenzó. Molina no tardó mucho en absorber más castigos y el árbitro intervino misericordiosamente y se despidió del combate a los 0:39 del octavo round. Con la victoria, López sigue siendo un contendiente por el título con 147 libras y puede ser uno de los mejores boxeadores con más experiencia que nunca haya ganado un título mundial. Robert Guerrero vence a Thomas pero sigue sin convencer

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.