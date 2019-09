Robert Guerrero vence a Thomas pero sigue sin convencer Por Miguel Maravilla, Rocky Morales y Jeff Zimmerman en ringside El cuatro veces campeón mundial, Robert “The Ghost” Guerrero (36-6-1) tenía las manos llenas para ganar una decisión unánime sobre un boxeador de club del Medio Oeste limitado pero entusiasta en Jerry Thomas (14-2-1, 8KO). Thomas como sus victorias y empates anteriores venció a los oponentes con un récord combinado de 79-88-3. Fue una pelea tediosa y deslucida durante los primeros cinco rounds y solo cobró vida después de que Thomas comenzó a participar en más acción. El noveno round fue el mejor de la pelea, ya que Thomas se fue al ataque y arrojó todo a Guerrero, pero no fue suficiente. Guerrero le recordó a Thomas, en el décimo y último round, quién fue el cuatro veces campeón del mundo cuando lo volvió a poner en su lugar con combinaciones precisas y difíciles para sellar la victoria. Los jueces marcaron 99-91, 98-92 y 99-91 en una pelea en peso welter de diez rounds. A pesar de una clara victoria, Guerrero parecía ser un caparazón de sus buenos tiempos y no parece capaz de hacer otra carrera seria por el título, sino que solo actúa como un trampolín para otro peso welter de PBC La pelea fue parte del evento de campeonato mundial de peso welter entre Errol Spence Jr. y Shawn Porter en el Staples Center de Los Ángeles, este sabado pasado 28 de septiembre. Lopez vence a Molina en Los Angeles y se mantiene vigente en el peso welter Ex campeón Avanesyan KOs Lejarraga nuevamente

