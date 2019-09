Ex campeón Avanesyan KOs Lejarraga nuevamente El ex campeón interino welter de la AMB David Avanesyan (25-3-1, 13 KOs) de Rusia detuvo a Kerman Lejarraga (28-2, 23 KOs) de España nuevamente el sábado por la noche en el primer round en el Bilbao Arena en Bilbao, España, para retener su Título europeo EBU. Avanesyan, encabezando todas las tarjetas de puntuación oficiales, detuvo a Lejarraga en marzo de este año en el mismo lugar en el round nueve para ganar el mismo título. Robert Guerrero vence a Thomas pero sigue sin convencer Wilder-Ortiz, Santa Cruz-Flores en Las Vegas el 23 de Noviembre

