Wilder-Ortiz, Santa Cruz-Flores en Las Vegas el 23 de Noviembre El campeón de peso pesado del WBC, Deontay “The Bronze Bomber” Wilder defiende su título mundial en una revancha contra el Cubano Luis “King Kong” Ortiz el 23 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Como se informó anteriormente, la pelea encabezará una transmisión de FOX Sports Pay-Per-View. El campeón de tres divisiones y actual campeón de peso pluma de la AMB Leo “El Terremoto” Santa Cruz buscará un título en una cuarta división cuando se enfrente a Miguel “El Michoacán” Flores por el título de peso super pluma de la AMB. Ex campeón Avanesyan KOs Lejarraga nuevamente Selby vence a Majiha con polémica decisión en Inglaterra

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.