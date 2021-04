Lopez-Plange en Eliminatoria de título mundial de la AMB La AMB aprobó anteriormente una eliminatoria por el título mundial de peso gallo de la AMB entre el clasificado número 4 de la AMB Melvin “Melo” López (25-1, 16 KOs) de Miami, Florida a través de Nicaragua y el clasificado número 2 Jessie Manyo Plange (21-0-1, 17 KOs) de Ghana. No se ha confirmado ninguna fecha o lugar oficial, pero se ha mencionado el mes de julio como una posibilidad. López, quien es dirigido por William Ramirez (WRAM Boxing) y promovido por M&R Boxing, se ha visto realmente bien últimamente. Está montado en una racha de 4 victorias consecutivas con todas las victorias dentro de la distancia. IBF emite advertencia de impostor en Instagram Eggington-Molina por titulo Plata del WBC el 22 de mayo en Reino Unido

