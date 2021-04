IBF emite advertencia de impostor en Instagram Por Ray Wheatley – World of Boxing La FIB ha anunciado que alguien ha creado una cuenta de Instagram falsa con su nombre y logotipo y en dos ocasiones ha solicitado dinero a boxeadores y logró recibir fondos de uno de esos boxeadores. El impostor pide una donación a una organización benéfica para atletas con discapacidades y para participar en un torneo de la FIB por un cinturón conmemorativo de la FIB. La IBF advierte a sus miembros que la IBF nunca se comunicará en las redes sociales para solicitar fondos para ningún propósito. Cualquier solicitud vendría directamente de sus oficinas por correo postal o un correo electrónico legítimo. El nombre de la cuenta en Instagram es IBFBoxingofficial. Mayweather-Logan Paul el 5 de junio ? Lopez-Plange en Eliminatoria de título mundial de la AMB

