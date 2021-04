Mayweather-Logan Paul el 5 de junio ? Por. Gabriel Cordero Existe una alta expectativa por una posible pelea de exhibición entre la estrella del deporte mundial y ex campeón mundial invicto en cinco categorías, Floyd Mayweather Jr. (50-0, 27 KOs ) y la estrella mundial de videos, Logan Paul para el 5 de junio. Este evento ya había sido programado para el 20 de febrero, pero luego se decidió posponerlo y seria transmitido en la plataforma Fanmio, pero ahora se sabe que la pelea se transmitirá en Showtime a través de PPV. Durante esta semana, Mayweather ha estado activo en las redes y medios comentando que la pelea se llevará a cabo y menciono las ciudades interesadas: Las Vegas, Atlanta, Los Angeles, Dallas y Miami. Se ha informado que Paul no deberá exceder las 190 libras (86 kg) y el límite de Mayweather seria de 160 libras (72,5 kg). IBF emite advertencia de impostor en Instagram

