Teraji derrota a Hisada y retiene titulo minimosca del WBC Por Joe Koizumi El invicto campeón de peso mosca ligero del WBC Kenshiro Teraji (18-0, 10 KOs), mantuvo su cinturón mientras mostraba su velocidad superior en manos y pies, ganando por decisión unánime (118-109 dos veces, 119-108) sobre el # 1 Tetsuya Hisada (34-11-2, 20 KOs), en doce rounds el sábado en Osaka, Japón. Teraji derribó a Hisada con un derechazo oportuno en el segundo asalto para tomar la iniciativa a partir de ese momento domianr el combate. Resultados de la cartelera del Navarrete-Díaz Mayweather-Logan Paul el 5 de junio ?

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.