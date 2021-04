Eggington-Molina por titulo Plata del WBC el 22 de mayo en Reino Unido El peso mediano Sam Eggington (29-7, 17 KOs) se enfrentará al duro guerrero Mexicano ‘Rey’ Carlos Molina (37-11-2, 12 KOs) el 22 de mayo en el Coventry Skydome Arena, con el título plata vacante del WBC en el línea. La pelea se transmitirá en el Reino Unido e Irlanda por Channel 5. Eggington es un ex campeón británico, de la Commonwealth y de Europa, Molina es un ex campeón jr de peso mediano de la FIB. Lopez-Plange en Eliminatoria de título mundial de la AMB Cruz destrona a Mrdjenovich por el título de la AMB en New York

Top Boxing News

