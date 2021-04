Cruz destrona a Mrdjenovich por el título de la AMB en New York La desafiante Erika Cruz (13-1, 3 KOs) dominó y destronó a la campeona de peso pluma de la AMB durante mucho tiempo, Jelena Mrdjenovich (41-11-2, 19 KOs) a través de una decisión técnica en siete asaltos el jueves por la noche en la Academia Militar de West Point en NY, EE. UU. La pelea fue enviada a las tarjetas debido a un mal corte que sufrió Mrdjenovich en un choque de cabezas. Las puntuaciones fueron 70-63 3x. El peso welter Angel Ruiz (17-1, 12 KOs) ganó por decisión unánime en ocho asaltos sobre el previamente invicto Bobirzhan Mominov (12-1, 8 KOs). A Mominov se le dedujo un punto por un golpe bajo en el quinto round. Ruiz estuvo incapacitado durante varios minutos, luego rápidamente dejó caer a Mominov cuando se reanudó la pelea. Ruiz derribó a Mominov nuevamente en el septimo round. Las puntuaciones fueron 75-74, 76-73, 76-73. El invicto peso welter Juan Pablo Romero (14-0, 9 KOs) logro una decisión unánime en diez asaltos sobre Denier Berrio (22-3-1, 13 KOs). Romero superó a Berrio para ganar 98-92 3x. El invicto peso súper mediano Christian Mbilli (18-0, 17 KOs) detuvo a Jesús Antonio Gutiérrez (27-5-2, 14 KOs) en el quinto round. Tiempo 1:53. Gutiérrez cayo dos veces. Eggington-Molina por titulo Plata del WBC el 22 de mayo en Reino Unido Conferencia de Prensa de Navarette-Diaz, Berlanga-Nicholson

