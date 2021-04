Conferencia de Prensa de Navarette-Diaz, Berlanga-Nicholson Florida Central se convertirá en el norte de Puerto Rico el sábado por la noche cuando dos de los boxeadores favoritos de la isla busquen triunfos importantes. En el evento principal de un Silver Spurs Arena con entradas agotadas, el campeón mundial mexicano de dos pesos Emanuel “Vaquero” Navarrete hará la primera defensa de su título mundial de peso pluma de la OMB contra el retador puertorriqueño Christopher “Pitufo” Díaz. La co-estelar verá a Edgar “The Chosen One” Berlanga, 16-0 con 16 nocauts en el primer asalto, poniéndose a prueba contra el veterano contendiente Demond Nicholson en una inclinación de ocho asaltos de peso súper mediano. Emanuel Navarrete “Sé que ha estado peleando en 126 e incluso en 130. Creo que será difícil lastimar a un peleador que ha peleado en divisiones más altas, pero creo que tengo el poder de golpe para noquearlo”. “Ha pasado mucho tiempo desde que peleé frente a los fanáticos. Extraño las vibraciones de tener a los fanáticos en la arena. Aunque el 90 por ciento de los fanáticos estarán animando a ‘Pitufo’, siento que la presión recaerá sobre él porque necesita actuar para su gente, para sus fanáticos. Siempre he sido un peleador que ha estado en la carretera, peleando fuera de casa. Siento que la presión está sobre él “. “Comencé el campo de entrenamiento en México. Las cosas no fueron tan difíciles allí, y la parte más difícil del campo de entrenamiento la hice en Tijuana. Quiero agradecer a mi co-promotor Zanfer por la ayuda que me han brindado. Este campamento ha sido muy bueno, a diferencia del último campamento de {Ruben} Villa, donde todo estaba cerrado. Así que fue muy difícil entrenar para esa pelea “. Cristóbal Díaz “He estado en los grandes estadios muchas veces {contra} Shakur Stevenson, Masayuki Ito frente a 8,00 personas. Agotado contra Navarrete. Creo que tengo la experiencia para convertirme en campeón mundial el sábado por la noche ”. “Si has visto mis dos últimas peleas, he sido un luchador diferente. Voy al ring para actuar, para mostrarle a la gente que puedo ser una estrella. Navarrete es un gran campeón. Es un placer para mí compartir el anillo con él. Estaremos en los libros de historia como parte de Puerto Rico versus México, pero nuevamente, hay niveles en esto. Navarrete ha estado en muchas peleas por el título, pero esta es mi segunda y puedo decir que es la tercera porque Shakur Stevenson fue una pelea de ese nivel “. “{Después de la pelea de Stevenson}, cuando llegué a casa y vi a mis bebés… tengo tres hijas y una hermosa esposa. Como líder en mi casa, tengo que llevar la comida a la mesa, y esta es la forma más fácil. Quiero decir, no es fácil porque te golpean, pero al final del día, vuelvo al gimnasio con esa mentalidad. Trabajo duro.” “Quiero decirle a Navarrete que lo respeto como persona. Es un tipo humilde, un hombre de familia como yo. Es difícil convertirse en campeón de una sola vez. Ya tuve mi oportunidad, y solo espero que él dé lo mejor de sí para que podamos darles a los fanáticos una gran pelea “. “Estamos peleando una pelea 50-50. Estoy feliz porque sabe que soy el peleador más peligroso con el que ha peleado hasta el día de hoy. Solo estoy cómodo. Tengo confianza en mí mismo. Mi equipo cree en mi. Mi familia cree en mi. Eso significa mucho para mí porque es mi familia. Ese es mi equipo. Son mis hijas gritándome. Eso es lo más importante. No pienso en la afición de Navarrete que está en mi contra porque se lo merece, es bicampeón del mundo ”. Edgar Berlanga “Con ganar, todo eso viene. La fama, el dinero … cuando estás ganando, y si estás haciendo lo que yo hago, todo eso vendrá. Así que realmente no le presto atención a eso. Es genial tener eso, construir una marca. Construyes la marca, construyes la imagen y así es como ganas más dinero. Pero al final del día, el boxeo es mi prioridad número uno. Y tienes que ganar al final del día “. “Él es la pelea correcta. Estamos construyendo algo aquí. Es ladrillo a ladrillo. Roma no se construyó en un día. Sé que es un veterano. Tiene muchas peleas en su haber. Tiene mucha experiencia y estos son los tipos de peleas que necesito “. “Como siempre digo, cada pelea es por Puerto Rico. Es una isla que no ha tenido un campeón mundial y una superestrella en mucho tiempo, así que para mí, será electrizante. Estoy listo para arrancar el techo. Va a ser una buena noche el sábado “. “Presionamos en el campo de entrenamiento para ir a esas rondas de sparring. Me aseguro de estar listo para 12 asaltos, ya sea que {la pelea} sea de ocho asaltos o de diez asaltos. Y esa es la mentalidad que debes tener porque hay asesinos ahí fuera. Tienes que entrenar para eso. Cuando estás en la cima y eres un objetivo, todos quieren arrancarte la cabeza, por lo que debes estar 100 por ciento preparado. Estamos en el campamento y me esfuerzo hasta el límite todas y cada una de las veces “. Demond Nicholson “Cuando recibimos la llamada, {pensé} que no fue una mala pelea. Cuando lo obtuvimos por primera vez, lo rechazamos. Nos llamaron en diciembre o enero. Lo rechazamos. No ofrecieron el dinero que queríamos, y luego nos llamaron y encontramos una conclusión y la pelea está sucediendo “. Sobre cómo ha cambiado desde su derrota por nocaut en 2018 ante Jesse Hart “No estoy mentalmente en el mismo lugar en el que estaba hace tres años, financieramente y todo. Me estaba enfrentando a unos demonios duros que he empujado y dejado a un lado, vencí, y ahora es el momento de trabajar. Es mi momento de brillar “. “Va a ser una lección de boxeo. Eso es todo lo que puedo decirte “. Cruz destrona a Mrdjenovich por el título de la AMB en New York WBC presenta ¨Cinturón Mestizo¨ para Canelo-Saunders el 8 de Mayo

