Vasyl Lomachenko 134.4 vs. Anthony Crolla 134.8

(WBA, WBO lightweight titles)



Zurdo Ramirez 174.6 vs. Tommy Karpency 174.6

Mike Alvardo 139.6 vs. Arnold Barboza Jr 140

Alexander Besputin 147 vs. Alfredo Blanco 146.4

Janibek Alimkhanuly 160 vs. Cristian Olivas 159.2

Guido Vianello 244.6 vs. Lawrence Gabriel 208

Ruben Rodriguez 144.8 vs. Ramel Snegur 142.8

Christopher Zavala 129 vs. Sergio Gonzalez 129.4

Elvis Rodriguez 139.4 vs. Kevin Luna 139.8

Venue: Staples Center, Los Angeles

Promoter: Top Rank

Stream: ESPN+