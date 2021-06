Loma y Tank en el centro de atención esta semana Después de la “Tormenta Perfecta” del sábado pasado, también tenemos algunos eventos interesantes este sábado. Lomachenko vs. Nakatani

Tres semanas consecutivas de peleas en Virgin Hotels Las Vegas concluyen con el regreso del ex campeón mundial de tres pesos Vasiliy Lomachenko contra Masayoshi Nakatani. Lomachenko (14-2, 10 KOs) pelea por primera vez desde el enfrentamiento de octubre pasado contra Teofimo López por el título mundial indiscutible de peso ligero. Nakatani (19-1, 13 KOs) recientemente noqueó a Felix Verdejo en una de las mejores peleas de 2020. Davis vs. Barrios

cuatro veces campeón mundial Gervonta “Tank” Davis (24-0, 23 KOs) desafía al campeón súper ligero de la AMB Mario “El Azteca” Barrios (26-0, 17 KOs) en el State Farm Arena en Atlanta. . Con una victoria, Davis tendría campeonatos mundiales en tres divisiones diferentes simultáneamente, una hazaña que solo lograron unos pocos luchadores en la historia, incluidos Henry Armstrong y Canelo Alvarez. Tyson Fury: estoy buscando el KO

