Tyson Fury: estoy buscando el KO Por Miguel Maravilla El campeón de peso pesado del CMB Tyson “The Gypsy King” Fury (30-0-1, 21 KO’s) de Inglaterra está listo para la tercera pelea con el ex campeón de peso pesado Deontay “The Bronze Bomber” Wilder (42-1-1, 41 KO’s) de Tuscaloosa, Alabama. Fury se enfrentará a Wilder el sábado 24 de julio en vivo en pay-per-view desde el T-Mobile Arena en Las Vegas. Un Tyson Fury muy confiado aseguró que cerrará el capítulo en esta rivalidad. Loma y Tank en el centro de atención esta semana Inducción de la Clase FBHOF de 2021

