Lo ultimo de Tyson-Jones Jr Si está indeciso acerca de comprar la exhibición de ocho rondas de Mike Tyson vs Roy Jones Jr. de $ 49.99 el sábado, aquí hay algunas cosas que debe saber: Rounds de 2 minutos

Guantes de 12 onzas La exhibición se detiene por cortes.

Según los informes, ambos peleadores acordaron no nocaut.

WBC marcará la pelea de forma remota

Aunque oficialmente designado como exhibición, esto es lo que dice el promotor: “Cualquiera que diga que esta no es una pelea real, o que no habrá un nocaut o un ganador ahora se está dando cuenta de …esto es real. Creo que la gente simplemente no podía creer que en realidad fueran a presenciar una pelea real de Tyson. Pero es tan real como se vuelve real. Habrá un ganador. Se permiten nocauts. Habrá puntuación. Se han aprobado las apuestas “. -Ryan Kavanaugh, cofundador de Triller.

Además del boxeo, la transmisión de cuatro horas contará con actuaciones de varias canciones de Lil Wayne, French Montana, Wiz Khalifa, YG y Ne-Yo.

—– El veterano escriba de boxeo Kevin Iole no está impresionado por la promoción hasta ahora, tuiteando: “He cubierto el box desde que estaba en la universidad, y estuve en el ring durante mi primera pelea por el título en 1981. Esta pelea #TysonJones promovida por @triller es de lejos la peor promoción absoluta de las miles. Una promoción absolutamente horrible, sin un subcampeón cercano. Eso es mucho “.

—– Por lo tanto, la acumulación promocional de Tyson-Jones Jr. se encuentra en algún lugar entre la preventa de PPV récord y la peor promoción de la historia.

—–Actualmente, Tyson tiene -200, Jones +160.

—– ACTUALIZACIÓN: La programación de actos musicales ya no incluirá una actuación del rapero “DaBaby”, que tuvo que retirarse debido a obligaciones familiares en curso. Edgar Berlanga listo para seguir con sus triunfos por KOs Shavkat Rakhimov por título mundial FIB ante Díaz el 20 de febrero

