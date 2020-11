Edgar Berlanga listo para seguir con sus triunfos por KOs El fuerte pegador de peso súper mediano Edgar “El Elegido” Berlanga ha sido llamado “El Perfecto” hasta ahora, noqueando a sus 15 oponentes profesionales en el primer round. Berlanga pone la perfección en juego el sábado 12 de diciembre, cuando se enfrenta a Ulises Sierra en un enfrentamiento de ocho rounds desde el MGM Grand Hotel & Casino en Las Vegas. Berlanga-Sierra abrirá la triple cartelera televisada por ESPN (10 pm ET) que incluye el evento principal de peso ligero junior de 10 rounds con Shakur Stevenson y Toka Kahn Clary y un co-estelar de peso ligero de 10 rounds entre Felix Verdejo y Masayoshi Nakatani. “Edgar Berlanga tiene una combinación única de poder y carisma, y ​​creo que es la próxima superestrella Puertorriqueña”, dijo el presidente de Top Rank, Bob Arum. “Ulises Sierra es la prueba más dura de la carrera de Edgar. ¿Quién sabe si eso marcará la diferencia? Hemos tratado de conseguirle al chico algunas rondas antes, pero una vez que Edgar lastima a sus oponentes, se acaba el combate “. Berlanga (15-0, 15 KOs) ha peleado dos veces en 2020, gastando un total de 2:21 minutos dentro del ring. Noqueó a Lanell Bellows en 1:19 en la cartelera de Vasiliy Lomachenko-Teofimo López, la primera vez que Bellows fue noqueado en 30 combates profesionales. Sierra (15-1-2, 9 KOs), de San Diego, ingresó a 2020 con una racha ganadora de ocho combates, que incluyó un nocaut televisado a nivel nacional de 28 segundos sobre José Hernández. En enero, perdió por decisión unánime en diez rounds ante el prospecto Vladimir Shishkin. Conferencia de Prensa Jacobs-Rosado en Florida Lo ultimo de Tyson-Jones Jr

