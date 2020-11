Citas de la conferencia de prensa de Daniel Jacobs vs Gabe Rosado + cartelera previa a la acción del sábado en Hard Rock Live en Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood, Florida el 27 de noviembre, en vivo por DAZN.

Daniel Jacobs

“No estoy de acuerdo con él, creo que lo vencí en todas las categorías, y lo demostraré el viernes por la noche, simple y llanamente. Mi objetivo para tomar esta pelea es hacer que se coma sus palabras: hay niveles en este juego y mostraré que estoy más allá de este tipo.

“No hay peleas fáciles en el boxeo, es uno de los 15 mejores, yo diría que es un portero, pero es un portero duro, no se acuesta y si cae, vuelve a levantarse. Un tipo duradero como Gabe sirve como un gran espectáculo, y el respeto que le doy a cada oponente es prepararme al 100 por ciento para dar lo mejor de mí.

“Hemos tenido oponentes similares y mire mis actuaciones frente a las suyas contra la misma oposición. Mi currículum y mi conjunto de habilidades lo dicen todo, no le quitan nada a Gabe, pero es lo que es y se lo mostraré.

“No puedo predecir lo que va a pasar, pero puedo entrenar lo mejor que pueda para estar preparado para ir al ring por el mejor Gabe Rosado que hemos visto. Entiende que esta es su última oportunidad, y seamos claros, le estoy dando esta oportunidad, no se la ha ganado, se abrió camino en esta pelea.

“El objetivo principal es conseguir un KO; no quieres estar allí más tiempo del necesario. Nos pagan por 12 rondas, pero si termina antes, te vas a casa y disfrutas el resto de la noche. Mi plan es entrar allí y ejecutar, pero veremos cómo se ve esa ejecución.

“Verá un Daniel Jacobs más mejorado y mejorado. Es mi segunda pelea en el peso súper mediano, tuve un gran campamento, me siento muy cómodo con 168 libras y espero tener una actuación estelar el viernes por la noche. Tengo la oportunidad de cerrar la boca a este hombre de una vez por todas.

“Para mí, esta es una oportunidad para cerrar la boca a un hombre que ha estado hablando mal de mí durante los últimos años. Ambos sabemos las cosas que ha dicho, el odio que me ha estado dando y los celos que residen en su corazón “.

Gabe Rosado

“Mi confianza en mí mismo y mi confianza, sabiendo que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario, y no creo que él tenga eso en él. No hay nada que traiga a la mesa que yo no haya visto ya. Tengo experiencia, tengo un gran equipo y tuve un gran campamento, así que estoy encerrado.

“Solo hay un Gabe Rosado y soy relevante porque soy auténtico, y la afición se relaciona conmigo. No estoy aquí porque los promotores o las cadenas me estén presionando, estoy aquí porque la afición quiere ver a Gabe Rosado.

“Freddie Roach saca lo mejor de mí. Tuvimos un gran campamento, él tiene tanto conocimiento y es de la vieja escuela, directamente al grano. Quizás en el pasado probablemente dictaba demasiado de mi campamento, cómo iba el ritmo y cosas así, pero Freddie es el jefe. Todo lo que él dice, lo hago.

“La pelea será lo que sea. En este nivel los dos haremos ajustes y sea cual sea el tipo de pelea que sea, será a un nivel alto, porque esta es una situación en la que hay que ganar.

“La competencia con la que peleó no fue gran cosa, sin faltarle el respeto a esos muchachos. Cuando tuvo que dar un paso al frente, dos veces contra Canelo y GGG, se quedó corto. Vine peleando con los mejores, tuve que aprender en el trabajo, él estaba preparado para estar donde está, es diferente. Pero cuando dio un paso al frente, perdió. Va a haber una guerra el viernes, te lo prometo “.

Daniyar Yeleussinov

“Hablar basura no me molesta. Soy un tipo duro, tengo una gran experiencia como amateur y soy rápido y fuerte, mostraré mi velocidad, habilidades y poder el viernes por la noche, este no es un trabajo fácil. Tal vez para mí lo sea, sé que es un luchador experimentado con poder y es un tipo fuerte, pero creo que soy mejor que él. Me siento genial y creo que este es mi momento y mi noche.

“Este es el momento adecuado para pelear con él, es una buena pelea y la primera por un título contra un ex campeón mundial unificado. Lo respeto mucho, pero quiero mostrar un hermoso boxeo el viernes por la noche “.

Julio Indongo

“Todo ha ido bien en Alabama, me siento bien. Mi condición ha mejorado desde que me mudé a Estados Unidos y me siento fresco y joven. Este es un trabajo fácil el viernes por la noche. Me siento muy bien dentro de mí. Mi cuerpo ya no quiere subir a 140 libras, así que me di cuenta de que tenía que subir a 147 libras, siento que estar ahí va a funcionar. No predigo peleas, pero puedo decirte que las acciones hablan más que las palabras “.

Nikita Ababiy

“Me di 5/10 para mi última pelea, tuvimos algunas complicaciones con COVID-19 y la burbuja y cosas así, esta es la segunda vez para mí, vinimos muy preparados y ahora es la norma.

“No miro a mis oponentes, dejo que mis entrenadores hagan eso, me estoy preparando para las peleas por el título en los próximos años y lo verán el viernes por la noche, estoy madurando pero mostraré fuegos artificiales, solo quiero emocionar a la gente así que sintonízate en vivo en DAZN “.

Brandon Maddox

“Hice algunas investigaciones; Sé que es un luchador decente. Cuando me llamaron para la pelea, estaba dispuesto a hacerlo, necesito una pelea como esta para ser relevante, así que vamos.

“Tengo todos los estilos, puedo ajustarme, estaré frente a él y veré lo que tiene”.

Mahammadrasul Majidov

“¡Mi inglés no es muy bueno, lo siento! El presidente de Azerbaiyán me dijo que me quedara en el boxeo amateur, pero después de 2016 en Río quería ser profesional. Todo está bien, estoy feliz y vuelvo después de un año y estoy listo.

“Recuerdo mi pelea con AJ, es un muy buen boxeador, pero tengo una buena experiencia y creo que podría repetir mi victoria sobre él.

“Sahret no es un mal luchador, pero te mostraré lo bueno que soy en la noche de la pelea”.

Sahret Delgado – Humacao, Puerto Rico, 8-0 7 KOs, Mahammadrasul Majidov pelea en ocho asaltos.

“Tuve problemas de gestión y por eso estuve tres años fuera del ring. Sé que él tiene un pedigrí internacional, pero yo también, luché contra peleadores internacionales en todo el mundo, así que la experiencia amateur no importa “.

Emmanuel Tagoe

“Quiero agradecer a mi equipo, mi entrenador mira a mis oponentes, no a mí, no pierdo el tiempo. Mi entrenador me enseña todo. La gente aún no me conoce, pero después de esta pelea, todos me conocerán.

“Perdí mi primera pelea pero no era boxeador entonces. No tuve peleas de aficionados, simplemente me convertí en un profesional. Creo que soy mejor que muchos chicos en 135 libras, Dios me dio el boxeo y sé que puedo vencer a todos en la división “.

Mason Menard

“El apodo me lo dieron al principio de mi carrera. Cuando era niño, la gente me llamaba Mighty y para mi segunda pelea profesional, el MC dijo: ‘Tengo algo especial para ti, espera hasta que te anuncie’. Y él es quien me llamó ‘Rock Hard Mighty Mason Menard’, me encantó y he estado trabajando con él desde entonces.

“He visto muchos videos de él y espero una pelea entretenida entre nosotros dos el viernes por la noche”.