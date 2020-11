Shavkat Rakhimov por título mundial FIB ante Díaz el 20 de febrero Por.Gabriel F. Cordero Se ha podido conocer que Shavkat Rakhimov (Tayikistán) enfrentará al campeón mundial de peso ligero de la FIB Joseph Díaz el 20 de febrero tras llegar a un acuerdo para defender el título evitando la subasta programada para esta semana,. La fecha estimada para la batalla es el 20 de febrero. Rakhimov entrena en Estados Unidos en el Wild Card Gym con el Legendario Entrenador, Freddie Roach. Invicto en 15-0 (12 KOs) comenzó su carrera profesional en el 2015 y 14 de sus peleas han sido en Rusia y su último combate fue en Sudáfrica con triunfos ante los experimentados como los ex campeones mundial Emanuel Lopez y Malcolm Klassen además de Robinson Castellanos y el prospecto Surafricano Azinga Fuzile. Prospecto Kazajo Akhmedov regresa en GGG-Sheremeta

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.