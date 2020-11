Prospecto Kazajo Akhmedov regresa en GGG-Sheremeta Por.Gabriel F. Cordero El prospecto Kazajo del peso super mediano Ali Akhmedov (16-0, 12 KOs) y actual campeón International Silver del WBC regresará al ring ante un rival por anunciar en el evento de Gennady Golovkin (40-1-1, 35 KOs) vs Kamil Sheremeta (21-0, 5 KOs) el 18 de diciembre en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Hollywood. Florida, Estados Unidos.

Akhmedov debuto en el boxeo profesional en 2016 y ha realizado sus peleas entre Kazajistán, Polonia y Estados Unidos. Akhmedov pertenece al grupo de Gennady Golovkin GGG Promotions y entrenan con Jonathan Banks en Big Bear, California. Shavkat Rakhimov por título mundial FIB ante Díaz el 20 de febrero García: siempre he luchado contra las adversidades

