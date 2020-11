García: siempre he luchado contra las adversidades El campeón mundial de dos divisiones Danny “Swift” García mostró sus habilidades y anticipó su próximo enfrentamiento contra el campeón unificado de peso welter Errol “The Truth” Spence Jr. durante una sesión de prensa virtual el lunes antes de encabezar un Pay-Per-View de FOX Sports PBC. evento el sábado 5 de diciembre desde el estadio AT&T en Arlington, Texas. Entrenando en su ciudad natal de Filadelfia junto a su padre y el entrenador Ángel García, Danny García buscará convertirse en un campeón unificado de 147 libras con una victoria el 5 de diciembre, igualando el logro que logró al convertirse en un campeón unificado de 140 libras. DANNY GARCÍA “Me siento genial. Ha sido un campamento largo y tremendo. Hemos trabajado mucho. Mi cuerpo se ve y se siente como si tuviera 21 años nuevamente. “Estoy agradecido por esta gran pelea y por mi familia. También estoy agradecido de que mi peso sea bueno, así que puedo comer un poco el jueves. “Este es otro capítulo de mi carrera. Esta es mi oportunidad de tener un hermoso momento para agregar a lo que ya he logrado. Esta es una gran pelea para mí para volver a donde quiero estar en mi carrera. “Esta es definitivamente una pelea de legado. Siento que es una pelea de legado cada vez que subo al ring. Se ha trabajado mucho en este y me siento listo para comenzar. “Siempre he sido el lado opuesto en toda mi carrera. Estoy en mi zona de confort siendo un gran guerrero y es la energía que me gusta tener. Solo tengo que seguir probándome una y otra vez. Eso es lo que me mantiene en marcha. “He peleado con algunos magos en el ring. Enfrentarme a chicos como Zab Judah y Erik Morales son experiencias de las que fui a la escuela. Todo lo que he aprendido en mi carrera me ha llevado a esta pelea. “Si no fuera de Filadelfia, no sería Danny García. Esta ciudad me ha hecho lo que soy hoy. Crecí en esa mentalidad de boxeo de la vieja escuela desde que era un niño. Creo que me ha servido bien mental y físicamente. Además, mi herencia puertorriqueña es otro arsenal que tengo en mi repertorio y realmente me da lo mejor de todos los mundos. “No hay duda de que soy el pegador más duro que enfrentó Spence. Soy uno de los pegadores más duros de este deporte. Casi todos los que intervienen en mi contra se enfrentan al pegador más grande que han visto. “No puedo decir si Spence se oxidará debido a su despido. Eso es algo que tiene que averiguar. Sé que estoy listo para irme. No puedo preocuparme por lo que trae a la mesa. Solo tengo que ser el mejor Danny García. “Esta es la pelea que tengo que ganar. Esta lucha es por mi legado. Solo hay un objetivo, y es ganar el 5 de diciembre “. ANGEL GARCIA, Padre e Instructor de García “Hemos tenido un gran campamento y estamos ansiosos por subir al ring. Nunca ha habido una pelea que nos hayamos tomado a la ligera. Siempre nos hemos tomado a todos en serio y, por supuesto, eso es lo mismo para esta pelea. No cambiamos las cosas, solo multiplicamos lucha por lucha. “Danny siempre ha sido el desvalido. Ya sea Amir Khan o Lucas Matthysse, no importa. Él es solo el perdedor porque Spence está invicto, pero eso no significa nada cuando entremos al ring. “Lo que realmente importa es que una vez que Danny aterrice sus tiros, ¿Spence podrá manejarlo? No me preocupa nada más que se diga en el exterior. “Si Danny lanza un derecho recto y lo golpea al ras, Spence no se levanta. Spence aún no ha sido golpeado. Respeto a todos los peleadores, pero Spence solo ha peleado con tres tipos que la gente conoce. Solo mira todos los luchadores con los que Danny ha luchado. Ese currículum es importante “. Puello defenderá el cinturón interino de la AMB el 17 de diciembre en Dominicana

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.