Puello defenderá el cinturón interino de la AMB el 17 de diciembre en Dominicana El campeón interino de peso súper ligero de la AMB Alberto “La Avispa” Puello (17-0, 9 KOs) está listo para hacer su primera defensa del título cuando se enfrente a Cristian “El Zorro” Coria (29-7-2, 13 KOs) el 17 de diciembre en el Hotel Catalonia en Santo Domingo, la capital de la República Dominicana. Inicialmente, Alberto Puello estaba programado para defender su título contra Rances Barthelemy en Las Vegas el 28 de marzo en Showtime, pero el evento fue cancelado debido a la pandemia. Fortuna exige la pelea de campeonato mundial con Haney

