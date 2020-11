Fortuna exige la pelea de campeonato mundial con Haney Sampson Lewkowicz, promotor del bicampeón mundial y contendiente de peso ligero # 2 del CMB Javier “El Abejon” Fortuna (36-2-1, 25 KOs), está presentando una solicitud formal al CMB para que ordenen negociaciones para comience de inmediato para que Fortuna se enfrente al actual campeón de peso ligero del CMB, Devin Haney (25-0, 15 KOs). En su solicitud, Lewkowicz cita la serie extendida de peleas canceladas y rechazadas para su luchador mejor calificado: Después de luchar para llegar al puesto # 1 en las clasificaciones del CMB en noviembre pasado, se suponía que Fortuna enfrentaría al inglés Luke Campbell en abril de este año por el campeonato vacante de peso ligero después de que el campeón Haney fuera marginado por una lesión en el hombro y fuera nombrado “campeón en receso. ” Sin embargo, la pandemia de COVID-19 impidió que ocurriera la pelea y le dio a Haney el tiempo suficiente para recuperarse.

El CMB luego reinstaló a Haney como campeón y le otorgó una defensa voluntaria. Además ordenaron que Fortuna y Campbell se enfrenten por el campeonato interino de peso ligero del CMB y luego enfrenten al ganador de la defensa voluntaria de Haney inmediatamente después. Sin embargo, ese arreglo fracasó cuando el promotor de Campbell, Eddie Hearn, anunció que planeaba pasar por encima del contendiente # 1 Fortuna para hacer una pelea entre Haney y el contendiente # 2 Campbell.

Con Fortuna ahora buscando un nuevo oponente, representantes de Golden Boy Promotions le ofrecieron una pelea contra Ryan García, clasificado # 3 del CMB, a lo que Fortuna accedió sin dudarlo, solo para luego ser notificado de que “Kingry” no quería enfrentarse a Fortuna. .

Lewkowicz luego arregló que Fortuna enfrentara a Jorge Linares (47-5, 29 KOs), el contendiente # 5 del CMB y ex campeón mundial de peso pluma, súper pluma y peso ligero por el Cinturón de Diamante del CMB en agosto. Desafortunadamente, Linares anunció que tenía COVID-19 un par de semanas antes de la pelea y también fue cancelado.

Desde entonces, Haney ha hecho con éxito su defensa voluntaria contra el ex campeón Yuriorkis Gamboa en noviembre y Ryan García se enfrentará a Luke Campbell en enero del próximo año.

Fortuna, ahora el contendiente # 2 del CMB después de la inserción del ex campeón Vasyl Lomachenko en el puesto # 1, finalmente pudo encontrar a alguien con quien pelear y lució sensacional el fin de semana pasado mientras detuvo al duro mexicano Antonio Lozada Torres en seis asaltos. Dadas estas circunstancias, el Equipo Fortuna cree que está justificado solicitar al CMB que otorgue esta solicitud para una pelea inmediata entre Fortuna y Haney. Fortuna ha sido un contendiente # 1 o # 2 durante más de un año, mientras que los contendientes con calificaciones más bajas han asegurado peleas entre sí. Con Lomachenko atado buscando una revancha contra Teofimo López, la pelea Fortuna vs Haney es un duelo digno entre el campeón y el principal contendiente disponible. “A lo largo de toda su carrera, Javier Fortuna ha peleado con cualquiera que esté dispuesto a pelear”, dijo Lewkowicz. “Se veía sensacional al vencer a Lozada el sábado y ha sido uno de los principales contendientes durante un tiempo excepcionalmente largo. Se merece una oportunidad inmediata por el campeonato de Devin Haney. Estoy seguro de que el CMB estará de acuerdo en que ha llegado el momento de su tan esperado desafío por el título. Puello defenderá el cinturón interino de la AMB el 17 de diciembre en Dominicana Listo Jacobs-Rosado para el viernes por DAZN desde Florida

