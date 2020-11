Listo Jacobs-Rosado para el viernes por DAZN desde Florida Aquí está la cartelera actual para el evento de DAZN del viernes en Hard Rock Live en Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood, Florida. En su segunda pelea de 168 libras, el ex campeón de dos divisiones Daniel Jacobs (36-3, 30 KOs) choca con Gabe Rosado (25-12-1, 14 KOs). El medallista de oro olímpico Daniyar Yeleussinov (9-0, 5 KOs) se enfrenta al ex campeón superligero unificado Julius Indongo (23-2, 12 KOs), el peso ligero clasificado mundial Emmanuel Tagoe (31-1, 15 KOs) se enfrenta a Mason Menard (36- 4, 25 KOs), y el prospecto invicto Nikita Ababiy (9-0, 6 KOs) se enfrenta a Brandon Maddix (7-3-1, 5 KOs). Fortuna exige la pelea de campeonato mundial con Haney El ¨Riverside Rocky¨ está listo para regresar el 5 de diciembre

