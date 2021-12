Listo el undercard de Lomachenko-Commey Keyshawn Davis, la estrella de peso ligero que ganó una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio, tiene una oportunidad de oro de brillar en una de las plataformas más grandes del boxeo. Davis (3-0, 2 KOs), en su primera pelea desde que firmó un contrato a largo plazo con Top Rank, se enfrentará al veterano mexicano José Zaragoza (8-3-1, 2 KOs) en una pelea de seis asaltos el sábado, 11 de dic. en la cartelera del evento principal de peso ligero Vasiliy Lomachenko-Richard Commey. El prospecto de peso mediano Nico Ali Walsh (2-0, 2 KOs), nieto de “The Greatest”, Muhammad Ali, peleará con el invicto Reyes Sánchez (6-0, 2 KOs) en el primer combate televisado de cuatro asaltos. Lomachenko-Commey, un enfrentamiento de peso pesado de ocho asaltos entre Jared Anderson y Oleksandr Teslenko, Davis-Zaragoza y Ali Walsh-Reyes se transmitirá en vivo por ESPN después de la Ceremonia del Trofeo Heisman 2021. Davis, uno de los agentes libres promocionales más buscados del boxeo, firmó un contrato a largo plazo con Top Rank el mes pasado. Su notoriedad se disparó luego de los Juegos Olímpicos de Tokio, una racha que incluyó una victoria por nocaut sobre el francés Sofiane Oumiha y una derrota cerradaa ante la leyenda cubana Andy Cruz en el combate por la medalla de oro. Zaragoza ha ganado tres peleas seguidas y nunca ha sido noqueado como profesional. La cartelera completa se transmitirá en vivo por ESPN + a las 5:30 pm ET / 2: 30 pm PT y está programada para incluir los siguientes combates: Xander Zayas (11-0, 8 KOs), la estrella puertorriqueña en ascenso y favorito para 2021 Prospect. del año, peleará contra el italiano Alessio Mastronunzio (9-1, 3 KOs) en un choque de peso mediano junior a seis asaltos. Zayas tiene marca de 5-0 con tres nocauts en 2021, incluida una paliza en el cuarto asalto sobre Dan Karpency en octubre en la cartelera de Shakur Stevenson-Jamel Herring. Mastronunzio, que está haciendo su debut en Estados Unidos, tiene marca de 4-0 en 2021. El invicto peso welter Pablo “Pretty Boy” Valdez (5-0, 4 KOs), el popular vendedor de boletos de la ciudad de Nueva York del Lower East Side, está programado para pelear contra Julio César Sánchez (11-3, 6 KOs) en una pelea de seis más redondo. Valdez peleó el 30 de octubre en Hulu Theatre en el Madison Square Garden, superando a Alejandro Martínez en una pelea cara a cara. Kelvin Davis (2-0, 1 KO), el hermano mayor de Keyshawn Davis, se enfrentará a Bryan Emmanuel Ramirez (1-1-1, 1 KO) en un combate a cuatro asaltos en peso welter. Kelvin Davis también firmó con Top Rank el mes pasado. En una batalla de ocho asaltos de pesos welter junior invictos, John “El Terrible” Bauza (15-0, 6 KOs) se enfrentará a Michael “Boy Wonder” Williams Jr. (19-0, 12 KOs). Bauza viene del bombardeo de Christon Edwards en la segunda ronda de junio, mientras que Williams busca sumar su sexta victoria de 2021. El prospecto de peso pluma nacido en Staten Island James “Crunch Time” Wilkins (9-2, 6 KOs) espera emocionar a los fanáticos de la ciudad en un combate a ocho asaltos contra el nativo de Texas Juan Tapia (10-3, 3 KOs). Wilkins, quien no tenía hogar en las calles de Staten Island al principio de su carrera profesional, hace su debut en el Madison Square Garden con la esperanza de graduarse como contendiente. La ex superestrella amateur irlandesa “Mighty” Joe Ward (5-1, 2 KOs) busca lograr seis victorias seguidas contra Britton Norwood (10-3-1, 7 KOs) en un tilt de peso semipesado de seis asaltos. Ward sufrió una extraña lesión en la rodilla en su debut profesional en octubre de 2019 contra Marco Delgado y perdió por nocaut técnico en el segundo asalto. Se vengó de la derrota con una decisión unilateral sobre Delgado en marzo. Como aficionado, Ward fue tres veces medallista de oro en los Campeonatos de Europa, tres veces medallista de Campeonatos del Mundo y un olímpico de 2016. El virus Omicron cancela los eventos de títulos mundiales en Japón

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.