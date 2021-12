El virus Omicron cancela los eventos de títulos mundiales en Japón Por Joe Koizumi El virus omicron emergente canceló un par de proyectos de ley de títulos mundiales el viernes aquí en Japón. Teiken Promotions ha anunciado que la tan esperada pelea de unificación de peso mediano del súper campeón de la AMB Ryota Murata y el campeón de la FIB Gennady Golovkin el 29 de diciembre se cancela debido a la prohibición del gobierno de que cualquier extranjero ingrese a Japón. No se hizo un permiso especial ni siquiera para un programa tan grande que todos nuestros fanáticos de las peleas están ansiosos por ver con las mayores expectativas. Además, otra pelea de unificación entre el gobernante de la OMB de las 115 libras Kazuto Ioka y el campeón de la FIB Jerwin Ancajas en la víspera de Año Nuevo será cancelada por la misma razón. Esta mañana experimentamos un terremoto considerablemente grande en el área de Tokio, pero nuestro mundo de puños también se sacudió terriblemente con las impactantes cancelaciones. Listo el undercard de Lomachenko-Commey Conferencia de prensa final Davis-Cruz

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.