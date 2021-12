Conferencia de prensa final Davis-Cruz El campeón de peso ligero de la AMB Gervonta “Tank” Davis y el retador Isaac “Pitbull” Cruz se enfrentaron cara a cara en la conferencia de prensa final el jueves antes de su batalla PPV este domingo desde el Staples Center de Los Ángeles. “Él puede decir lo que quiera en este momento, pero es diferente cuando te golpean en la cara”.

– Tanque Davis “Mi hambre y mi voluntad de ganar no tienen parangón. Lo sentirá el domingo por la noche “.

– Isaac Cruz GERVONTA DAVIS “Estoy agradecido con todos los que están aquí hoy y con todos los que hicieron posible esta pelea. Esta será otra gran noche. Es la primera vez que peleo el domingo y estoy deseando que llegue. Estoy listo para hacer otra gran actuación. “Creo que pelear contra chicos más bajos es más difícil que pelear contra chicos más altos que yo. Tienes que golpear y encontrarlo. Pero vengo con mi mejor juego, así que veremos cómo se desarrolla el domingo. “No puedo decir mucho sobre mi estrategia, solo tendrás que esperar y ver el domingo. Puede decir lo que quiera en este momento, pero es diferente cuando te golpean en la cara. “Este será un gran evento y una pelea emocionante. Somos luchadores a los que les gusta dar un paso al frente, y cuando obtengas este tipo de estilos, nos chocaremos entre nosotros. “El cambio de oponente es solo una parte del boxeo. Tuve que adaptarme a eso como me adapto a lo que Cruz trae en la noche de la pelea. Cambiamos algunas cosas pequeñas en el campamento, pero sabemos que nuestra misión es hacer el trabajo sin importar quién sea. “Cuando estás en el ring, si tienes buenos entrenadores, ellos pueden decirte cuando un chico está herido y cuando es el momento de recogerlo. Creo al máximo en mi equipo. Con todos poniendo nuestras mentes juntas, saldremos ganando. “Incluso si nos enfrentamos hoy, estoy buscando ver su altura y alcance y cosas así. Presto atención a todo para que en la noche de la pelea esté completamente preparado. “No puedo decir exactamente qué va a pasar en la pelea porque eso lo pasaría por alto. No voy a cometer el error que han cometido otros luchadores. Estoy listo para las 12 rondas y estoy deseando que llegue el domingo. “Él dice que no me he enfrentado a alguien como él, pero él tampoco se ha enfrentado a nadie como yo. Puede decir lo que quiera para construir la pelea. “He sido el desvalido como Cruz antes. Sé que viene completamente preparado y fuerte. Recuerdo cuando mi espalda estaba contra la pared. Es vida o muerte en este momento y él viene con eso, no solo para él, sino para su familia “. ISAAC CRUZ “Tengo más hambre y más motivación que nunca para dar un gran futuro a mi esposa y mi hijo. Este es mi sueño desde que era un niño y estoy aquí para hacer realidad ese sueño. Voy a dar todo de mi para que esto suceda. “Mi campo de entrenamiento ha sido todo sobre resistencia y estoy completamente preparado para dar un gran espectáculo a los fanáticos y a todos los que sintonizan el domingo por la noche. “Es simple. Lo he dicho antes y lo diré de nuevo. Nunca antes se había enfrentado a nadie que peleara como yo. Mi hambre y mi voluntad de ganar es incomparable. Lo sentirá el domingo por la noche. “Te garantizo una gran pelea. Te garantizo emoción. Quiero que los fanáticos estén emocionados ya sea que sintonicen SHOWTIME PPV o estén en el STAPLES Center. Quiero que se vayan felices a casa. “Tengo mucha confianza en cualquier golpe que lance. Como dice el refrán mexicano, ‘de cualquier manera que vaya’. Pero me siento muy cómodo con mi propia piel y con mi propio estilo. Creo en lo que puedo hacer el domingo por la noche. “Gervonta es un luchador muy fuerte. Lo considero el mejor de la división, pero es humano y no es imposible de vencer. Mi objetivo será derribarlo un poco y mostrar quién soy yo también. “Sé que Manny Pacquiao está al tanto de que esta pelea está sucediendo y esperamos que se sienta orgulloso como parte de Manny Pacquiao Promotions. Dijo que cree en mí y que tenemos que entrenar duro y darlo todo en el ring. Independientemente de lo que suceda, estará orgulloso de nosotros y cree que podemos salir victoriosos. “Fueron sentimientos encontrados cuando supe que intervendría para tomar esta pelea. Hubo muchas emociones viniendo a la vez. Pero una vez que nos dimos cuenta de que esta era la oportunidad de nuestra vida, tuvimos que aprovecharla y prepararnos para ella. Ahora estamos aquí listos para afrontarlo. “Hemos visto muchas de las peleas de Gervonta. Hemos sacado conclusiones tanto buenas como malas. Hemos estudiado a Gervonta al máximo. Nuestro hambre de gloria está muy por delante de todo lo que se pueda imaginar. Vamos a darlo todo en el ring. “Gervonta es un luchador fuerte. Es un luchador duro. Pero no es imposible de vencer. No tenemos miedo de su velocidad. Hemos estado entrenando duro para poder contrarrestar su velocidad. Tiene un uppercut fuerte. Lanza una variedad de golpes. Pero estamos preparados. Independientemente de lo que los luchadores anteriores hayan hecho contra él, nos hemos preparado para contrarrestar cualquier cosa que pueda lanzar en nuestro camino “. FLOYD MAYWEATHER, presidente de Mayweather Promotions “Esta es otra gran pelea entre dos grandes competidores que van a mostrarle al mundo lo que tienen. ‘Tank’ ha estado en el gran escenario por un tiempo, pero le está dando a otro peleador la oportunidad de ser grandioso. Antes de ser ‘TBE’, alguien tenía que darme la oportunidad, como lo está consiguiendo Cruz. “Cruz es un peleador duro. Cuando se hizo esta pelea por primera vez, no sabía mucho sobre Cruz. Pero cuando hice mi tarea, vi que me había enfrentado a tipos como él antes. No se puede pasar por alto a ningún oponente, pero especialmente a uno como Cruz. “’Tank’ tiene increíbles habilidades de boxeo y ganas de ganar. Veo cualidades muy similares en Isaac Cruz. El domingo será una noche explosiva. “Los entrenadores de ‘Tank’ lo tienen cubierto en todos los ámbitos. Salieron e hicieron lo que tenían que hacer durante el campo de entrenamiento y ‘Tank’ estará listo el domingo. “Estos pesos entre 130 y 140 libras son los más fuertes en el boxeo en este momento. Esa es solo mi opinión. En esta pelea, tenemos a dos de los mejores luchadores en peso ligero enfrentándose. “Esta será una pelea muy entretenida y no puedo esperar. Tenemos una gran cartelera, pero realmente no puedo esperar al evento principal. El domingo va a ser nuestro día, asegúrate de no perdértelo. “Fue un esfuerzo de equipo decidir pelear el domingo. El Super Bowl es un domingo, muchos espectáculos de premios y el Juego de Estrellas de la NBA son todos los domingos. Muchas veces los sábados, la gente sale a las discotecas porque trabajan de 9 a 5 y quieren disfrutar de los viernes y sábados. Pero el domingo, todos están en casa, pueden sentarse, disfrutar de las festividades y recibir esta gran tarjeta ”. CALVIN FORD, entrenador de Davis “Cruz es un peleador muy agresivo. Esta será una pelea que no querrá perderse. Esta es la pelea en la que estoy buscando a ese luchador para sacar lo mejor de Gervonta Davis. “¿Es Cruz quien empujó a ‘Tank’ más lejos de lo que él ha sido empujado? Por lo que he visto de Cruz en ALL ACCESS, puedo ver que está en una misión. Definitivamente está en una misión y no vamos a dormir con él. Querrás sintonizarte con esta pelea. Éste es el indicado.” BARRY HUNTER, Co-entrenador de Davis “’Tank’ es un luchador increíble. Es muy explosivo y muy hábil. Aporta mucho a la mesa en lo que respecta al deporte. Solo estoy buscando una pelea genial y amigable para los fanáticos. Tenemos toda la confianza del mundo en él, sus habilidades y lo que hemos hecho para prepararnos. “Quiero agradecer a Cruz, su papá y su equipo por aceptar el desafío y dar un paso al frente. Sé que tiene hambre, sé que está preparado y sé que tiene lo que se necesita para ganar ese título mundial, simplemente no está sucediendo ahora “. ISAAC CRUZ SR., Padre e Instructor de Cruz “Ha sido un campo de entrenamiento largo, pero hemos estado a la altura del desafío. Con suerte, Isaac será el que termine en la cima con el cinturón del campeonato después del domingo por la noche. “Nos hemos preparado para todo lo posible de cara a esta pelea. No hubiéramos peleado si no hubiéramos sabido que Isaac podía ganar. Estaremos listos cuando suene la campana el domingo “. LEONARD ELLERBE, director ejecutivo de Mayweather Promotions “El domingo por la noche no será más que fuegos artificiales. No puedo dar nada más que crédito a Isaac Cruz por entrar en esta pelea. Sé que está preparado mentalmente. Hemos puesto nuestros ojos en Cruz desde su explosiva actuación en San Antonio en la cartelera de Gervonta el año pasado. LEONARD ELLERBE, director ejecutivo de Mayweather Promotions "El domingo por la noche no será más que fuegos artificiales. No puedo dar nada más que crédito a Isaac Cruz por entrar en esta pelea. Sé que está preparado mentalmente. Hemos puesto nuestros ojos en Cruz desde su explosiva actuación en San Antonio en la cartelera de Gervonta el año pasado. Entonces supe que iba a ser un tipo al que 'Tank' tendría que enfrentarse. "Todos fuimos testigos la semana pasada de lo que sucede cuando eres un gran luchador y no te preparas de la manera correcta y te tomas a tu oponente a la ligera. Pero 'Tank' no hace eso. Se toma a todos en serio y sabe que Isaac está preparado y viene a derribarlo de su trono. "'Tank' ha tenido un excelente campamento y ha hecho todo lo que sus entrenadores le han pedido. Estoy impresionado con su madurez y cómo se ha convertido en lo suyo tanto dentro como fuera del ring. Con todo eso combinado, creo que veremos lo mejor de Gervonta Davis este domingo por la noche ".

