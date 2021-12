Smith-Johnson el 15 de enero en Turning Stone El campeón de peso semipesado de la OMB, Joe Smith Jr. (27-3, 21 KOs) hará la primera defensa tan esperada de su título mundial contra Callum Johnson (20-1, 14 KOs) el sábado 15 de enero en Turning Stone Resort Casino. en Verona, NY. Smith-Johnson inicia el Top Rank en el calendario de ESPN 2022. Se suponía que Smith defendería su título el 30 de octubre en la ciudad de Nueva York, pero un diagnóstico de COVID-19 retrasó su regreso a 2022. Joe Smith: “Estoy contento de volver al ring tan rápido como lo estoy para defender mi campeonato mundial de la OMB después de tener COVID. No es la pelea que los fanáticos o yo esperábamos, pero será una pelea explosiva entre dos grandes pegadores. Espero enfrentarme a Johnson y defender mi cinturón frente a mis fanáticos, además de ofrecer un gran espectáculo para los que lo ven en casa “. Callum Johnson: “Joe es un buen campeón mundial y los dos somos grandes pegadores. Estoy deseando que llegue tanto como estoy seguro de que lo estará. También me gustaría agradecer a Frank Warren y al equipo de Queensberry, quienes dijeron que me darían una oportunidad por el título mundial. Han hecho su trabajo, y ahora es el momento de que yo haga mi trabajo en el ring y me convierta en el nuevo campeón de peso semipesado de la OMB “. En la pelea co-estelar a 10 asaltos de peso pluma, el invicto Abraham “El Super” Nova (20-0, 14 KOs) se enfrentará a José Enrique Vivas (21-1, 11 KOs). La cartelera verá el tan esperado regreso profesional del peso pluma nacido en Cincinnati, Duke Ragan (4-0, 1 KO), quien capturó una medalla de plata para Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Tokio. La sensación de peso welter nacido en Long Island, Jahi Tucker (5-0, 2 KOs), el peso welter junior puertorriqueño Omar Rosario (5-0, 2 KOs) y el peso welter junior en ascenso Kasir “Mazzi” Goldston (4-0, 1 KOs), son programado para aparecer en combates separados de seis asaltos. Conferencia de prensa final de Arthur-Yarde 2

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.