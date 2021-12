Con la gran revancha que se avecina el sábado por la noche en el Copper Box Arena, Lyndon Arthur y Anthony Yarde se reunieron con los medios de comunicación por última vez antes del choque decisivo de esta tarde en los estudios BT Sport en Stratford.

Frank Warren: Es una pelea fantástica y debe agregarse que Lyndon es el número 1 con la OMB, por lo que el ganador de esta pelea obtendrá el ganador de Joe Smith v Callum Johnson en enero. Eso es lo que está sobre la mesa, hay más en juego en esta pelea y, como sabemos, la primera pelea se llevó a cabo a puerta cerrada. Fue una buena pelea pero no chispeó como esperaba. Fue una pelea cerrada que pensé que ganó Lyndon, pero esta será diferente por muchas razones. Hay más en juego y está frente a una audiencia en vivo. Se conocen lo suficientemente bien ahora, han compartido un ring durante 12 asaltos, entonces, ¿quién ha aprendido más de esa primera pelea? ¿Quién cambiará de táctica desde la primera pelea? ¿Quién se adaptará?

Anthony Yarde: Creo que es una mezcla mirando hacia atrás en la primera pelea. No voy a quitarle nada a Lyndon porque hizo su trabajo, se quedó atrás, lanzó el jab y no se involucró… tomó la decisión, una decisión dividida y hay opiniones encontradas en el boxeo. Un juez me lo dio por cuatro o cinco asaltos y dos se lo dieron a él por un asalto, así que es solo perspectiva y cómo ves la pelea. En el momento en que pensé que lo había ganado, ellos pensaron que estaba cerca y, volviendo atrás y mirándolo desde un ángulo diferente, pensé que también era una pelea más cerrada. No voy a engañar a nadie ni mentir sobre nada. Soy realista y no puedes progresar o mejorar si no eres honesto contigo mismo.

Lyndon Arthur: Es genial para él decir que soy un peleador aburrido porque ganó el peleador aburrido. No necesito escuchar a nadie, si creen que soy aburrido, todos tienen derecho a opinar. Es un deporte y todos en esta sala tienen una opinión sobre él y yo. Que les guste él o yo depende de ellos. No me importa. Si soy aburrido, ganaré aburrido. Averiguaremos el sábado si una multitud nos beneficia a alguno de los dos. Él cree que sí, pero no creo que le beneficie. No me importa, es una pelea y la multitud no puede entrar allí. Pueden gritar, pueden gritar y creará un ambiente divertido.