Lejarraga retiene el título de superwélter de la Eurocopa El peso súper welter europeo Kerman “Revolver” Lejarraga (34-2, 26 KOs) retuvo su título con un espectacular KO en el noveno asalto contra Jack “Quiet Storm” Flatley (17-2-1, 4 KOs) el viernes por la noche en el Bilbao Arena en Bilbao, España. Lejarraga derribó a Flatley en la octava ronda, luego, en la siguiente ronda, una enorme mano derecha de Lejarraga derribó a Flatley durante varios minutos. No se anunció el tiempo. El invicto peso ligero Campbell Hatton (5-0, 1 KO) consiguió su primer KO contra Attila Csereklye (10-25, 8 KOs). Recuperándose de su controvertida victoria sobre Sonni Martínez en septiembre, Hatton derribó a Csereklye dos veces en la primera ronda y nuevamente en la segunda ronda para terminarlo. Hatton es el hijo del gran ring Ricky Hatton. Nueve derrotas seguidas para Csereklye. Conferencia de Prensa del Undercard Davis-Cruz Listo el undercard de Lomachenko-Commey

Top Boxing News

