Listo el PPV de Makabu-Mchunu/Bryan-Guidry el 29 de enero en Ohio El evento de doble campeonatos del mundo del legendario promotor Don King el 29 de enero desde Warren, Ohio, será un PPV de $ 49.99 disponible a través de Donking.com, DKPBoxing.com e itube247.com. El veterano locutor de boxeo Bob Alexander y el ex campeón de peso ligero de la AMB Ray “Boom Boom” Mancini han sido nombrados para el equipo de transmisión. Los eventos principales contarán con el campeón de peso crucero del WBC, Ilunga Makabu (28-2, 25 KOs) contra Thabiso Mchunu (23-5, 13 KOs) y el campeón de peso pesado de la AMB Trevor Bryan (21-0, 15 KOs) defenderá a Jonathan Guidry (17 -0-2, 10 KO). Arum: Loma preparado para enfrentar a Kambosos en Australia Sor Rungvisai-Cuadras por titulo WBC el 5 de febrero en Phoenix

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.