Arum: Loma preparado para enfrentar a Kambosos en Australia Por Ray Wheatley – World of Boxing El promotor del Salón de la Fama, Bob Arum, está en negociaciones para que el ex campeón mundial Vasiliy Lomachenko desafíe al campeón de peso ligero franquicia indiscutible de la AMB, la FIB, la OMB y el CMB, George Kambosos, en Australia en 2022. “Esta pelea, contra George Kambosos Jr en Australia, es mi primera opción para Loma. Loma está bien preparada para hacerlo”, dijo Arum a Sky Sports. “Estamos hablando con la gente de Kambosos Jr acerca de que Loma vaya a Australia, lo cual Loma está preparado para hacer. Sería una gran pelea en Australia. Pero tenemos un problema de Covid-19 que resolver, lo cual creo que podemos hacer”. La compañía Top Rank de Bob Arum promovió previamente en Australia en 2017 cuando Manny Pacquiao perdió el título de peso welter de la OMB ante Jeff Horn en Brisbane con más de 50,000 fanáticos presentes. Listo el PPV de Makabu-Mchunu/Bryan-Guidry el 29 de enero en Ohio

