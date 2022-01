Sor Rungvisai-Cuadras por titulo WBC el 5 de febrero en Phoenix Con Juan Francisco Estrada ahora ascendido a campeón franquicia del WBC, Srisaket Sor Rungvisai (50-5-1 43 KOs) y Carlos Cuadras (39-4-1 27 KOs) reavivarán su rivalidad con el cinturón vacante de peso súper mosca del WBC en juego en el Footprint Center en Phoenix, Arizona, el sábado 5 de febrero, en vivo en todo el mundo por DAZN. Rungvisai y Cuadras encabezan el evento que inicialmente debía celebrarse en el Gila River Arena en Glendale, Arizona, pero los problemas logísticos y operativos significan que la noche cambia de lugar pero se queda en Arizona y a poca distancia de la casa de los Phoenix Suns en el centro. . Se programó un choque entre Jessie Vargas y Liam Smith para encabezar la lista, pero el primero dio positivo por COVID, lo que obligó a posponerlo, y la pelea se reprogramó. En la co-estelar, el invicto WBA #2, WBO #4 peso mosca ligero Jesse ‘Bam’ Rodríguez (14-0 10 KOs) se enfrentará a un oponente por nombrar. Hay más acción por el título mundial en la cartelera cuando Jamie Mitchell (7-0-2, 4 KOs) hace la primera defensa de su título de peso gallo femenino de la AMB contra Carly Skelly (4-0-1, 0 KOs). El campeón continental de peso pluma de la AMB Raymond Ford (10-0-1, 6 KOs) se enfrenta a Edward Vázquez (11-0, 3 KOs). Listo el PPV de Makabu-Mchunu/Bryan-Guidry el 29 de enero en Ohio Kambosos-Haney intercambian palabras en Twitter

