Kambosos-Haney intercambian palabras en Twitter Por Ray Wheatley – World of Boxing El campeón de peso ligero del CMB, Devin Haney, y el campeón de peso ligero indiscutible de la AMB, la FIB, la OMB y el CMB (franquicia) George “Ferocious” Kambosos han intercambiado golpes en Twitter culpándose mutuamente de que no se ha logrado ningún progreso para una pelea de Kambosos vs. Haney que se llevará a cabo en Australia en 2022. Sor Rungvisai-Cuadras por titulo WBC el 5 de febrero en Phoenix Téllez Girón listo para Meléndez el 29 de enero en Oklahoma

