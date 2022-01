Téllez Girón listo para Meléndez el 29 de enero en Oklahoma Por Hesiquio Balderas El peso ligero junior mexicano René “El Bravo” Téllez Girón (16-1, 10 KOs) se enfrentará al puertorriqueño Luis Meléndez (17-1, 13 KOs) en un choque a diez asaltos por ESPN el 29 de enero en el Hard Rock Hotel & Casino en Tulsa , Oklahoma. Giron-Melendez servirá como coestelar en la eliminatoria por el título de peso ligero junior del WBC entre el ex retador al título Robson Conceição y el contendiente invicto Xavier Martinez. La rivalidad entre México y Puerto Rico siempre ha producido fuegos artificiales y Téllez Giron no espera menos en esta lucha. “Sé a lo que me enfrento, y también sé lo que quiere la gente. Estoy entrenando al 1000% porque sé que esto será una guerra, dos pegadores duros dentro del ring producirán una guerra, agregar que yo represento a México y él representa a Puerto Rico es un plus para los fanáticos del boxeo”, afirmó Téllez Giron.

“La cosa aquí es mi preparación, estoy trabajando lo más que puedo en el gimnasio, no tuve vacaciones, ni días libres, estoy entrenando con Isaac “Pitbull” Cruz y anulé su mayor activo que es su pegada. poder, así que si puedo recibir los golpes de Pitbull, estoy seguro de que Luis Meléndez no será una amenaza en ese departamento. “Para ser honesto contigo, realmente siento que una vez que Meléndez sienta mis golpes, no se parará ni intercambiará conmigo, pero estamos listos para todo, para lo que sea que él quiera hacer, estamos listos. “Mi equipo es mi familia y me han estado consiguiendo los mejores sparrings disponibles, en este momento también estoy entrenando a Bandido Vargas y absorbiendo toda su experiencia y conocimiento, así que es una bendición y quiero agradecer públicamente a Frank Espinoza, mi manager. quien es más que mi manager, es como familia por darme el mejor campo de entrenamiento, el mejor sparring y por cuidarme, solo tengo que concentrarme en el lado del boxeo y saldremos victoriosos el 29 de enero. “En un futuro cercano subiré a la categoría de peso de las 135 libras y creo que con un buen campo de entrenamiento también puedo hacer cosas muy importantes en esa división, puedo pelear en ambas categorías de peso sin ningún problema”. Kambosos-Haney intercambian palabras en Twitter El mundo recuerda el natalicio 80 de Muhammad Ali

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.