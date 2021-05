Linares en plena forma para enfrentarse a Haney El ex campeón mundial múltiple Jorge Linares está motivado para demostrar que sigue siendo uno de los mejores pesos ligeros en la actualidad. Linares desafiará al campeón de peso ligero del CMB, Devin Haney, el 29 de mayo en una cartelera que será transmitida por DAZN desde el Michelob ULTRA Arena en Las Vegas. Jorge, quien se encuentra entrenando en el Teiken Boxing Gym, el gimnasio de boxeo más famoso de Japón desde 1926, reporta en excelente forma y entrenamiento para este importante compromiso. “Este es mi momento de mostrarle al mundo que todavía tengo mucho más para dar con las 135 libras”, dijo Linares. “Devin Haney es un joven talentoso y rápido. Pero cuando tenía su edad, ya tenía un campeonato mundial al arrebatarle el título de peso pluma a un gran campeón Oscar Larios. Ahora tengo mucha más experiencia y me siento más fuerte y mejor que nunca ”. Conferencia de prensa final de Nery-Figueroa

