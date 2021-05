Don King: la AMB no ha sancionado una pelea ilegal El boxeador de peso pesado Christopher Lovejoy, quien tiene un acuerdo promocional exclusivo con el promotor de boxeo del Salón de la Fama Don King, ni los promotores de la cartelera de boxeo del sábado en Alemania, están cumpliendo con la carta Cease & Desist que recibieron hace varias semanas. Lovejoy ha intervenido y planea pelear contra el campeón de la AMB en el receso Mahmoud Charr el sábado por la noche en Alemania. “Lovejoy y el promotor alemán están desafiando la ley”, dijo King. “Les hemos servido y la justicia prevalecerá. Veremos quién estará “graznando” cuando lleguemos a la corte y el proceso legal decida que todo está ahí en blanco y negro. “Lovejoy está saliendo y siente que esta pelea es por el campeonato de la AMB. La AMB no ha sancionado esta pelea ilegal y ciertamente no lo hará. Trevor Bryan es el campeón de la AMB. “¿Qué luchador se presenta en Alemania sin entrenador o cutman y está totalmente fuera de forma, pesando 306 libras? Lovejoy carece de sentido común. ¡Nos vemos en la corte junto con su promotor alemán! Veremos quién se reirá el último en Instagram “. King dijo que Lovejoy se declaró en bancarrota en California antes de partir hacia Alemania para tratar de evitar que King tomara medidas sobre su acuerdo promocional exclusivo para intentar detener la pelea del sábado por la noche. King agregó que el promotor Errol Ceylan está promoviendo ilegalmente una pelea que involucra a un luchador promovido exclusivamente por DKP e interfiriendo consciente y voluntariamente, de manera tortuosa con el acuerdo de King con Lovejoy. Valtierra vence al ex campeón López en Ciudad de México Linares en plena forma para enfrentarse a Haney

