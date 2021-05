Los invictos campeones de peso súper gallo Luis “Pantera” Nery y Brandon “Heartbreaker” Figueroa se enfrentaron el jueves en la conferencia de prensa final antes de su pelea de unificación por el título mundial WBC / WBA en vivo por Showtime este sábado desde Dignity Health Sports Park en Carson, California. El ganador de esta pelea se enfrentará al campeón de 122 libras de la OMB, Stephen Fulton, Jr. el 11 de septiembre en Showtime en un enfrentamiento de unificación.

COTIZACIONES COMPLETAS

LUIS NERY

“En el ring, voy por el final. Todo está en juego. Solo tengo que demostrar de lo que soy capaz dentro del ring. No me importa nada más que eso.

“Creo que la gente se dejó llevar por mi actuación desde mi última pelea. Verás que mi poder se traduce el sábado. Brandon será la primera persona en ver cómo mi poder se traduce realmente en peso súper gallo.

“Todos hemos estado esperando para pelear con los fanáticos en las gradas. Los fanáticos son parte de la emoción del boxeo y de cómo se supone que es el boxeo. No puedo esperar.

“Estoy listo para luchar contra cualquiera que mejore mi legado. Quiero seguir ganando y subiendo divisiones y armando un currículum que coincida con todos los legendarios luchadores mexicanos.

“El estilo de Brandon realmente encaja con lo que quiero hacer en el ring. Sé que puedo lograr todo lo que quiero en esta división y mostrar todas mis habilidades en esta pelea. Este estilo irá mejor con el mío que el de Aaron Alameda en mi última pelea.

“Solo tenemos que dar una gran pelea el sábado. Esta será una guerra total desde la primera ronda. La gente va a estar hablando de eso durante mucho tiempo después.

“Solo estoy enfocado en Brandon Figueroa. Después de esa pelea, estaré listo para Stephen Fulton, Jr. Una vez que lo derrote también, él puede decirme cómo se siente mi poder con este peso “.

MARCA FIGUEROA

“Tuve lo que probablemente fue uno de los mejores campos de entrenamiento de mi carrera. Estoy más que listo para esta pelea. Siento que todas mis ventajas se utilizarán el sábado por la noche y no puedo esperar. Va a ser una pelea emocionante. Si estoy tan emocionado ahora, no puedo imaginar cómo es con los fanáticos allí. Estoy dispuesto a arriesgarlo todo el sábado por la noche.

“Nery va a aprender mucho sobre mí el sábado por la noche. Mi talla definitivamente me ayudará. Siento que no ha peleado con un tipo tan grande, tan fuerte y lo descubrirá el sábado por la noche. Me he entrenado tremendamente para esta pelea. Tengo el mejor acondicionamiento en la división de 122 libras. Mi volumen de salida habla por sí solo y siento que mucha gente me subestima. Después del sábado por la noche, no lo harán. Una vez que suena la campana, es hora de ir y yo vengo a pelear. Vengo al cien por cien y voy a llevarme ese cinturón a casa.

“Este juego se trata de demostrar tu valía dentro y fuera del ring. Siento que mi arduo trabajo habla por sí solo. Mis luchas hablan por sí solas. Me alegro de poder compartir el anillo con Luis Nery. Sé que él también viene a ganar, pero no creo que lo quiera tanto como yo. Si sale a mi manera, Stephen Fulton es el siguiente y esa es una pelea que he querido durante mucho tiempo. Es hora de unificarnos. Si eso no es por lo que vienes al boxeo, entonces ¿para qué estás en el boxeo?

“Fulton es la pelea que estaba deseando. Sé que ha estado hablando mucho. Primero que nada, necesito pasar por Luis Nery. No puedo esperar por estas grandes peleas y estos grandes nombres. He estado tratando de pelear contra Fulton por un tiempo y ahora se logrará si todo sale bien el sábado por la noche. Él sería el próximo y no puedo esperar para volver a montar un espectáculo.

“Sé que Luis Nery viene a pelear. Es un luchador fuerte en la división de 118 libras, pero la división de 122 libras es una historia diferente. Sin embargo, siento que tendremos que averiguarlo el sábado por la noche. Me adelanto. Yo traigo la presión y definitivamente voy a traer el poder, el tamaño y todas las ventajas que tengo para asegurarme de que les damos a los fans un gran espectáculo. Lo respeto como boxeador, pero tendremos que averiguarlo el sábado.

“Siento que esta es una pelea que podría ser la Pelea del Año. Sé que todo está en juego y voy a salir y asegurarme de darlo todo. Si hago eso, será una gran pelea “.

La conferencia de prensa también contó con el ex campeón unificado de peso súper gallo Danny Román y el contundente Ricardo Espinoza, quienes se enfrentarán en el evento co-estelar de 10 asaltos, además del invicto contendiente de peso súper pluma Xavier Martínez y el ex retador al título mundial Juan Carlos Burgos, quienes se enfrentan en un enfrentamiento de 10 asaltos que da inicio a la transmisión.

DANNY ROMAN

“Soy un ex campeón unificado y todavía me pasan por alto. Sigo siendo el tipo al que tienes que vencer en el peso supergallo.

“Voy contra un gran oponente. Tiene una alta tasa de nocauts, así que tengo que pelear una pelea inteligente. Apoyos para él por tomar la pelea, pero no lo estoy pasando por alto. Todos son una amenaza cuando se suben a ese ring.

“Sé que los campeones están tratando de evitarme y saltarme para otras peleas. Pero me merezco respeto y voy a mostrar por qué me están evitando el sábado.

“Espinoza es un gran luchador que tiene un gran poder. Estoy tomando esta pelea como si me enfrentara a otro campeón. Cualquier cosa puede pasar dentro del ring. Todo lo que puedo controlar es mi actuación ante Espinoza el sábado.

“Estoy tratando de hacer una declaración el sábado por la noche. Voy a mostrarles a todos que todavía estoy a nivel de campeonato “.

RICARDO ESPINOZA

“Danny Roman ha peleado contra oponentes realmente de calidad que están en lo alto de la clasificación, pero este es mi momento. Aquí es cuando demuestro que puedo dar un paso adelante en la competencia y demostrar que pertenezco a los mejores.

“La razón por la que creo que voy a ganar esta pelea, más que nada, es porque creo en mí mismo. Tengo un gran equipo detrás de mí y si tengo fe en mí mismo, todo lo bueno va a pasar a partir de ahora.

“Admiro a muchos luchadores, pero no quiero compararme con ninguno de ellos. Soy Ricardo Espinoza y soy único.

“Danny Roman es definitivamente un gran oponente y siento que mi preparación y entrenamiento pueden demostrar por qué puedo ser considerado uno de los mejores de la división. El sábado por la noche será un gran escaparate para mí “.

XAVIER MARTINEZ

“Vas a verme mantener la compostura durante toda esta pelea. Estaba ganando mi última pelea de manera decisiva y me sentí demasiado confiado. Me quedé dormido contra un luchador experimentado y él se aprovechó, pero aún así pude obtener la victoria. Aprendí de eso y lo llevaré a esta pelea.

“No estoy demasiado preocupado por un cambio tardío de oponente. Tenía un sparring muy parecido al de Burgos, así que funcionó bien. Esta es otra gran pelea para mí. Pelear con alguien con su experiencia me hará mejorar mi juego.

“Creo que luchar frente a la afición nos ayudará a todos. La afición nos da mucho empuje. Va a hacer de esta una noche aún más emocionante.

“Esto es boxeo, y para saber de qué estás hecho en este deporte, tienes que atravesar la adversidad. Ser derribado dos veces puede derrotar a la mentalidad de un luchador. Aprendí mucho de esa pelea y me ayudó a convertirme en un peleador más maduro.

“Voy a mantener el pie en el acelerador. Me mantendré alerta. Todo lo que se necesita es un golpe para cambiar la pelea. Solo tengo que ceñirme al plan de juego “.

JUAN CARLOS BURGOS

“La pelea será a corto plazo, pero no me afectará en absoluto porque he estado entrenando desde enero. Iba a pelear en Tijuana el 27 de febrero, eso no sucedió. Iba a pelear a principios de mayo, eso no sucedió. Entonces, aunque la pelea es con poca anticipación, estoy listo para ir el sábado por la noche.

“Xavier Martínez es un buen peleador. Está invicto por una razón y estoy seguro de que ambos vamos a darles un espectáculo a los fanáticos. Va a ser una gran pelea, pero vengo muy preparado y listo para darles a los fanáticos el espectáculo que se merecen.

“Hay una reputación de que me he quedado corto en las grandes peleas. Pero contra ‘Rocky’ Martínez, por ejemplo, sentí que gané el título y los jueces simplemente me lo robaron. Estoy más que lista para redimirme y mostrar de lo que soy capaz el sábado por la noche.

“Esta es definitivamente una gran pelea para mí y voy a tener un gran oponente frente a mí en Xavier Martínez. Todavía tengo mucho que dar y quiero demostrar que Juan Carlos Burgos está aquí para quedarse quieto ”.