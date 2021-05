Expectativa por un anuncio pronto de Fury-Joshua El promotor Eddie Hearn dice que el anuncio del enfrentamiento indiscutible entre el campeón de peso pesado del WBC, Tyson Fury y el campeón de peso pesado de la AMB / FIB / OMB Anthony Joshua es inminente. “Creo que es un muy mal secreto que la pelea está ocurriendo en Arabia Saudita”, dijo Hearn a Sky Sports News. “Es la misma gente con la que hicimos el trato con Andy Ruiz… por supuesto, tienes los Juegos Olímpicos terminando el 7 de agosto, así que en términos de un espectáculo global, tendría sentido ir el 14. Esa es una de las cosas a marcar en los próximos días, con suerte. “Estamos en una etapa en la que la gente se siente frustrada. El trato está hecho. Ahora estamos en los detalles más finos del contrato, que llegó el viernes pasado. Volvió anoche. Ahora están atendiendo llamadas en la oficina al respecto, y creo que en algún momento la gente tendrá que dar un poco de fe en este acuerdo “ Conferencia de prensa final de Nery-Figueroa Jaime McDonnell anuncia su retiro

