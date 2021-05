Jaime McDonnell anuncia su retiro El ex campeón de peso gallo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Jaime McDonnell, anunció su retiro oficial como boxeador profesional después de una larga y fructífera carrera. El oriundo de Doncaster, Yorkshire, tuvo una carrera profesional que se extendió desde 2005 hasta 2019 donde compiló un récord de 31-3-1, 13 KOs). Hizo seis defensas del cinturón. McDonnell anunció su decisión a través de una publicación en su cuenta de Instagram y agradeció a los fanáticos y a quienes estuvieron a su lado durante sus años como luchador. Charlo-Montiel el 19 de junio en Houston por Showtime

