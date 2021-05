Charlo-Montiel el 19 de junio en Houston por Showtime El invicto campeón mundial de peso mediano del CMB Jermall Charlo (31-0, 22 KOs) entrará al ring para una celebración del Día del Decimosexto en su ciudad natal cuando se enfrente a Juan Macías Montiel (22-4-2, 22 KOs) el sábado 19 de junio en Toyota Center en Houston encabezando Showtime. Otras peleas incluyen al contendiente de peso ligero en ascenso Isaac Cruz (21-1-1, 15 KOs) contra el ex campeón mundial Francisco Vargas (27-2-2, 19 KOs) en el evento co-estelar de 10 asaltos, y el ex campeón mundial Angelo Leo (20-1, 9 KOs) contra Aaron Alameda (25-1, 13 KOs) en una pelea de peso súper gallo a 10 asaltos. Los boletos para el evento en vivo saldrán a la venta mañana jueves 13 de mayo a las 12 pm CT y se pueden comprar en toyotacenter.com. Eventos de boxeo aplazados en Japón

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.