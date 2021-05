Eventos de boxeo aplazados en Japón Por Joe Koizumi El gobierno japonés decidió extender el estado de emergencia a cuatro metrópolis / prefecturas principales de Tokio, Osaka, Kioto e Hyogo, además de dos más, Aichi y Fukuoka, además, debido a la pandemia de COVID-19 aún desenfrenada a partir de hoy (mayo 12) hasta finales de mayo. Dangan Promotions planeó reservar siete combates por el título regional / nacional en tres espectáculos el 22 y 23 de mayo en el Sumida Ward Gymnasium, que finalmente se vio obligado a cerrar durante este mes. Por lo tanto, los siguientes combates por el título se llevarán a cabo en el Salón Korakuen en junio o julio: Japón y la OMB AP por el título de 115 libras pelean con

Ryoji Fukunaga contra Takahiro Fujii Pelea japonesa por el título de 105 libras

Masataka Taniguchi vs.Tatsuro Nakashima Pelea por el título de peso gallo femenino japonés por el cinturón vacante Kanako Taniyama vs Yuko Henzan Lucha por el título juvenil japonés de 140 libras

Jin Sasaki vs.Kaiki Yuba Pelea por el título femenino de 105 libras de la OPBF por el cinturón vacante

Yuko Kuroki vs.Mizuki Chimoto Pelea japonesa por el título de las 118 libras

Kyosuke Sawada vs.Ikuro Sadatsune WBO AP 105 libras pelea por el título

Ginjiro Shigeoka vs Toshiki Kawamitsu Los espectáculos en el Salón Korakuen en mayo se llevarán a cabo según lo programado con una asistencia limitada de hasta el cincuenta por ciento como máximo. El Hall es una instalación privada, mientras que el Sumida Ward Gymnasium está gobernado por el pabellón de la Metrópolis de Tokio, lo que explica la diferencia de los tratamientos en los espectáculos de box en los respectivos lugares. Charlo-Montiel el 19 de junio en Houston por Showtime Danny Roman tiene como objetivo recuperar el estatus de campeón

