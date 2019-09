Linares comparte experiencias con boxeadores en Medellín Desde que Jorge Linares llegó a Medellín este fin de semana, ha tenido una agenda ocupada con la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Este lunes, el tres veces campeón Venezolano pronunció un discurso en las instalaciones del MMA Colombia Gymnasium, en el que diferentes luchadores de diversas disciplinas tuvieron la oportunidad de compartir y aprender sobre el campeón, además del presidente de la AMB Gilberto Jesús Mendoza



Linares habló sobre sus experiencias y vio algunos videos de sus mejores peleas junto con los asistentes a la actividad. El venezolano estuvo acompañado por Mendoza, quien también participó plenamente en el entrenamiento que se llevó a cabo durante el día. También estuvo con el entrenador de fútbol, ​​Juan Carlos Osorio, quien observó de cerca todo lo que sucedió desde una perspectiva diferente. “Hoy fue un poco más interesante porque ya nos conocemos más, hay confianza con el grupo. Repetir cosas es lo que te da disciplina, este es un proyecto que me gusta mucho. Tenemos una experiencia profesional y olímpica, también tenemos al profesor Osorio, que a su hijo le gusta el boxeo y eso nos muestra que el boxeo alcanza cualquier estrato “, dijo Mendoza, quien ya ha participado en otras clínicas en el mismo gimnasio junto con otros luchadores y entrenadores Por su parte, el profesor Osorio, quien dirigió México durante la Copa Mundial 2018 en Rusia y actualmente lidera el Athletic Nacional, estaba muy satisfecho con lo que pudo ver este lunes por la tarde. “En primer lugar, debo admitir que no sé nada sobre el boxeo, pero me ha llamado la atención sobre el entrenamiento en situaciones reales de la pelea”. El oponente decide lanzar algún tipo de golpe y entrena cómo es el comportamiento del boxeador en esta situación ”, dijo el director técnico. “En el fútbol siempre hablo de la necesidad de entrenar la memoria operativa, que es la memoria en la que se entrenan los comportamientos de dónde viene el golpe y cómo se protege a sí mismo. Si el oponente es zurdo o diestro, si se defiende o se ataca a sí mismo, me ha dejado una impresión muy agradable y este tipo de trabajo me ha impactado ”, dijo sobre lo que vio en el trabajo de Linares. Linares estaba muy satisfecho con el trabajo y destacó, sobre todo, el talento de los luchadores con quienes tuvo la oportunidad de intercambiar ideas y ofrecer sus conocimientos. El nativo de Barinas agradeció a Mendoza por la oportunidad de visitar la hermosa ciudad de Medellín y contar tantas anécdotas a los asistentes, además de realizar la gratificante capacitación con ellos. La visita de Linares al reconocido gimnasio es parte de un programa de diferentes actividades promovidas por la AMB para el boxeo latino. Una actividad similar se había llevado a cabo hace unas semanas con el luchador Gabriel Maestre y el entrenador Jorge Zerpa. Sorprendentes predicciones de Spence-Porter FacebookTwitterReddit Dirrell: voy por el nocaut

