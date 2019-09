Sorprendentes predicciones de Spence-Porter FacebookTwitterReddit El campeón de peso welter de la FIB, Errol “The Truth” Spence Jr. es un favorito de apuestas 9: 1 sobre el campeón del WBC, “Showtime” Shawn Porter en el PPV del sábado desde el Staples Center en Los Ángeles. Sin embargo, en una encuesta de 25 combatientes, leyendas y entrenadores, solo 15 (60%) eligen a Spence, muy favorecida, mientras que 10 (40%) eligen a Porter masivo. Sobre / debajo? Curiosamente, solo un experto predice una interrupción total (quizás con un adicional). Entonces, ¿quién predice qué? Manny Pacquiao: Spence W 12

Deontay Wilder: Spence UD 12

Andy Ruiz Jr: Porter SD 12

Gary Russell Jr: Porter SD 12

Thomas Hearns: Spence MD 12

Abner Mares: Porter SD 12

Mikey García: Spence W 12

Keith Thurman: Spence W 12 / TKO

Angel García: Porter W 12

Julian Williams: Spence W 12

Yordenis Ugas: Porter W 12

Evander Holyfield: Spence MD 12

Robert Guerrero: Porter SD 12

Erickson Lubin: Spence UD 12

Tony Harrison: Spence W 12

Jose Benavidez Sr: Porter SD 12

Paulie Malignaggi: Spence TKO tardío

Robert Easter Jr: Spence W 12

Ruben Guerrero: Porter W 12

Sergey Lipinets: Spence W 12

Robert García: Spence W 12

Austin Trucha: Porter SD 12

Caleb Truax: Spence UD 12

Sergio Mora: Porter W 12

Andre Berto: Spence W 12 ¿Cuál es tu predicción? Sulaiman busca enlazar el deporte y estudios en Mexico Linares comparte experiencias con boxeadores en Medellín

