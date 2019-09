Dirrell: voy por el nocaut El campeón mundial súper mediano del WBC, Anthony “The Dog” Dirrell (33-1-1, 24 KOs) dice que demostrará que los detractores están equivocados cuando defiende contra el ex campeón y el favorito de 10: 1 David “El Bandera Roja” Benavidez (21- 0, 18 KOs) en PPV el sábado en la tarjeta Spence-Porter en el STAPLES Center de Los Ángeles. “Esta va a ser una buena pelea. David Benavidez es un guerrero y no le quito nada. Pero sé que tengo todas las herramientas para vencerlo. Nunca ha peleado con alguien como yo. Se suponía que debía noquear a todos los que noqueaba. “Tengo todo lo que necesito en mi arsenal. Soy versátil. Puedo cambiarlo si lo necesito. Si necesito sentarme en el bolsillo, puedo. Si necesito boxear, puedo. Simplemente no creo que Benavidez sea lo que todos hacen que sea. Linares comparte experiencias con boxeadores en Medellín Angulo vence a Quillin en California

