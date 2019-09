Angulo vence a Quillin en California En un enfrentamiento entre ex campeones mundiales, Alfredo “Perro” Angulo (26-7, 21 KOs) logro una extraordinaria decisión dividida en diez rounds sobre Peter “Kid Chocolate” Quillin (34-2-1, 23 KOs) en una guerra de peso súper mediano el Sábado por la noche en el Rabobank Arena en Bakersfield, California. La pelea fue una pelea entretenida con ambos boxeadores aterrizando grandes golpes. Quillin estaba más ocupado, Angulo conectó los golpes más duros. Al final, los puntajes fueron 96-94 Quillin, 97-93, 96-94 Angulo. Quillin, de 36 años, entró en la pelea como favorito 5: 1. Angulo, de 37 años, ahora tiene marca de 2-0 en 2019. Después de la pelea, el ex campeón Caleb Truax tuiteó “Angulo en el @ArmoryMn en diciembre”. Truax y Quillin no tomaron ninguna decisión en abril después de que Truax sufriera un corte profundo. sobre su ojo derecho en el segundo round. Keith Thurman espera regresar a comienzos del 2020

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.