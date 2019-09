Keith Thurman espera regresar a comienzos del 2020 El ex campeón welter de la AMB y el CMB Keith Thurman (29-1, 22 KOs) ha anunciado en las redes sociales que estará fuera de acción por el resto del año. Keith Thurman: Recientemente tuve una cirugía en mi mano izquierda para lidiar con una lesión persistente. Me siento genial y no puedo esperar para volver al ring a principios de 2020. Mis lesiones han sido frustrantes, pero gracias a su apoyo estoy decidido a volver a ser campeón pronto … #OneTime Angulo vence a Quillin en California Diaz vence por Decisión Mayoritaria a Cuadro en Mexicali

